investita mentre cammina per strada grave una ragazza di 24 anni

Pietrasanta, 6 luglio 2025 – Grave incidente stradale nella notte a Pietrasanta. E’ successo intorno alle 4.43: una giovane di 24 anni, mentre camminava a piedi lungo via Roma, è stata investita da un'auto. Il violento impatto ha causato alla ragazza un trauma cranico. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, tra cui l'automedica di Querceta, l'ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi e la Polizia di Stato. I sanitari hanno stablizzato la giovane, che è stata prontamente trasportata all'ospedale Versilia in codice rosso per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it