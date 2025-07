La proposta di pace degli sceicchi palestinesi a Netanyahu i capi clan e il modello Emirati Arabi Uniti | perché l’idea non piace ai Servizi segreti

Una proposta di pace audace e innovativa, proveniente dai leader della regione, sta creando scalpore tra i servizi segreti. Questi sceicchi di Hebron desiderano rompere con la tradizione e avvicinarsi agli Accordi di Abramo, puntando a una nuova stabilità . Ma perché questa idea non piace ai servizi segreti? La risposta risiede nei rischi e nelle implicazioni di un cambiamento così profondo nel panorama geopolitico.

Un gruppo di cinque importanti sceicchi del distretto di Hebron, come riportato dal Wall Street Journal (Wsj), ha inviato una lettera al governo israeliano esprimendo il desiderio di aderire agli Accordi di Abramo e di raggiungere la pace con Israele. La missiva, indirizzata al Ministro dell’Economia israeliano, Nir Barkat, esprime la volontà degli sceicchi di staccarsi dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e di costituire Hebron come Emirato. Già in passato, il leader del clan più influente di Hebron ha detto cose simili, così come suo padre. Ma secondo il Wsj stavolta è diverso, perché il nuovo soggetto politico che si propone a Tel Aviv si offre di «riconoscere Israele Stato del popolo ebraico», e, in cambio, «Israele riconoscerà l’Emirato come rappresentante dei residenti arabi». 🔗 Leggi su Open.online

