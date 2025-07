Corvino | Camarda la qualità non ha età Krstovic? C' è chi segna meno di lui ma vale 40 milioni

Nel mondo del calcio, i numeri e il fiuto sono alleati indispensabili. Corvino, Camarda e Krstovic incarnano questa combinazione vincente: cifre che parlano, ma anche intuizioni che fanno la differenza. Tra salvezze consecutive e strategie di mercato attente, l'uomo del Lecce sa bene che, come in una corsa, partire avanti non garantisce la vittoria, ma con il giusto equilibrio si può arrivare lontano.

L'uomo mercato del Lecce tra la terza salvezza consecutiva e il mercato: "In una corsa sui 200 metri noi partiamo sempre 50 metri indietro, ma abbiamo come obiettivo la sostenibilità. Gli algoritmi? Aiutano, ma il fiuto non si batte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Corvino: "Camarda, la qualità non ha età. Krstovic? C'è chi segna meno di lui ma vale 40 milioni..."

In questa notizia si parla di: corvino - camarda - qualità - krstovic

Camarda e il metodo Corvino: così il ds del Lecce prende un adolescente e ne fa una star - Da trent’anni, Pantaleo Camarda trasforma giovani promesse in autentici campioni, con un metodo che combina talento, stile e passione.

Corvino su #Camarda a Lecce: "È un potenziale di grande qualità. In quel ruolo abbiamo Krstovic, volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di #Camarda e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Prendere un giocatore così dal #Milan con la for Vai su X

Corvino: Camarda, la qualità non ha età. Krstovic? C'è chi segna meno di lui ma vale 40 milioni...; Camarda-Lecce, Corvino: “Formula con diritto e controriscatto? Un’opportunità”; Corvino: “Rispondo così sugli addii di Falcone e Krstovic! Per Camarda, Kouassi, Baschirotto…”.