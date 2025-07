Cento alberi e una selva di dubbi: un'iniziativa che, pur nobile, solleva domande legittime sulla reale efficacia. A Bologna, tra progetti verdi e sfide climatiche, ci chiediamo se questa piantumazione risolverà davvero i problemi ambientali o se si tratta solo di un gesto simbolico. La sfida è garantire che ogni foglia contribuisca a un futuro più sostenibile per tutti.

Bologna, 6 luglio 2025 – Ho notato con piacere che il Comune ha avviato un progetto ambientale con la messa a dimora di cento alberi in città , compreso, mi pare, l'interno del palazzo comunale. Sono però rimasto perplesso riguardo al reale beneficio che queste piante potranno portare. Forse in Comune pensano che per trovare ristoro uno in pieno centro a Bologna cerchi la chioma di un albero? E chi accudisce le piante con 35 gradi e oltre? Massimiliano Bertozzi risponde Beppe Boni Quando l'ente pubblico dedica attenzione all' ambiente è sempre una bella notizia. Il progetto dei cento alberi però ha più il sapore di uno spot.