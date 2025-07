Mel B delle Spice Girls nozze regali a Londra | due vestiti eterei e l’eco di Lady Diana

Mel B delle Spice Girls sorprende tutti con un matrimonio all'insegna dell'eleganza e della raffinatezza nella storica cattedrale di St. Paul’s a Londra. Dimenticate il passato di look audaci e animalier: per il suo terzo sì, la cantante di 50 anni ha scelto due abiti eterei ispirati all'eco di Lady Diana, regalando un tocco di sobrietà e grazia che lascia il segno, confermando come anche la musica possa evolversi in stile e classe.

Dimenticate gli abiti in animalier, i look audaci e le zeppe vertiginose: per il giorno del suo terzo matrimonio, Mel B ha lasciato nel cassetto la “Scary Spice” che ha fatto la storia del pop e ha abbracciato un’ eleganza regale e sorprendentemente sobria. A 50 anni, la cantante ha sposato il compagno Rory McPhee nella monumentale cornice della St. Paul’s Cathedral di Londra, la stessa che nel 1981 ha ospitato le nozze iconiche di Lady Diana e Carlo. E proprio da quell’atmosfera da royal wedding Mel B sembra aver tratto ispirazione, optando per due abiti da sogno e una cerimonia da favola. Il primo abito: Mel B regina d’Inghilterra (e di stile). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mel B delle Spice Girls, nozze regali a Londra: due vestiti eterei e l’eco di Lady Diana

