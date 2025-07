Dalai Lama compie 90 anni dagli Usa all’India gli auguri al leader spirituale tibetano

Il Dalai Lama celebra un traguardo straordinario: 90 anni di saggezza, compassione e impegno spirituale. Da oltre sei decenni, questa figura iconica ispira il mondo con i suoi messaggi di pace e tolleranza, sfidando le avversità e portando luce nelle vite di milioni. Mentre gli auguri si moltiplicano dagli Stati Uniti all’India, il suo esempio ci invita a riflettere sul potere della spiritualità come ponte tra culture e cuori.

(Adnkronos) – Il Dalai Lama, leader spirituale dei buddisti tibetani, compie oggi 90 anni, dopo una settimana di festeggiamenti. Il Premio Nobel – che si definisce un "semplice monaco buddista" – ha festeggiato in India, dove vive da quando, insieme a migliaia di altri tibetani, è fuggito dalle truppe cinesi che hanno represso una rivolta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

