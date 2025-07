Trattative La Recanatese vuole riprendere Re

Il calcio, si sa, può cambiare in un istante. E’ quello che è successo il 16 settembre 2023, quando Alessio Re, il giovane talento dell’Ascoli, ha fatto il suo ingresso nella ripresa contro la Lucchese. L’entusiasmo, però, si è incrinato subito: un grave infortunio ha interrotto bruscamente la sua prova, lasciando tutti con il fiato sospeso. La sfida e il destino di Re sono ancora in bilico, ma la sua determinazione non si ferma qui.

Era il 16 settembre 2023 quando il promettentissimo Alessio Re, proveniente dall'Ascoli, entra ad inizio ripresa nel corso della sfida che la Recanatese sta perdendo in casa 0-1 con la Lucchese. Un risultato che andava oggettivamente stretto ai toscani che stavano dominando. Il suo ingresso contribuisce a cambiare l'inerzia ma al 25' un gravissimo infortunio lo costringe ad uscire dal campo ed il responso fu atroce: rottura del legamento crociato del ginocchio destro e per un ragazzo, allora appena ventenne, era una sorta di sentenza. La stagione, ricca di aspettative dopo l'esordio in Serie B, era finita e la prospettiva era solo quella di un complesso percorso di riabilitazione.

Negotiations. Recanatese wants to take back Re.

