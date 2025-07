Gaza da Israele ok distribuzione aiuti

Il recente via libera del Gabinetto di sicurezza israeliano alla distribuzione di aiuti umanitari nella parte Nord di Gaza rappresenta un passo importante in un panorama complesso e delicato. Mentre si attendono dettagli su chi gestirà le operazioni, questa decisione potrebbe segnare una svolta nelle tensioni e negli sforzi di assistenza nella regione. Resta da capire come evolverà questa iniziativa, con l'obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione civile.

9.09 Il Gabinetto di sicurezza israeliano ha deciso nella notte di autorizzare la distribuzione di aiuti umanitari nella parte Nord della Striscia di Gaza. Così la tv Channel 12,senza chiarire se le operazioni saranno svolte dalla GHF -la Fondazione umanitaria per Gaza sostenuta da Usa e Israele- o da gruppi appoggiati dall'Onu, come chiede Hamas. Hanno votato contro i ministri delle Finanze Smotrich e della Sicurezza nazionale Gvir, riferisce sempre Channel 12. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

