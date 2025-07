Matrimonio di Mel B | solo Emma Bunton presente Ma che fine hanno fatto le altre Spice Girls?

Nel mondo delle celebrità, le Spice Girls hanno segnato un'epoca, ma cosa è successo alle loro carriere e alla loro reunion? Durante il matrimonio di Mel B a Londra, solo Emma Bunton era presente tra le star del gruppo. Dove sono finite le altre icone del Girl Power? Scopriamo insieme cosa le ha portate lontano dagli show e dai gossip, e quale sarà il futuro di questa leggenda musicale.

Negli anni ‘90 si sono fatte strada nel mondo al grido di Girl Power: oggi cos’è rimasto? Poco, a giudicare dall'assenza di quasi tutte le Spice Girls, a eccezione di Emma Bunton, al matrimonio di Mel B a Londra. Come mai?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matrimonio di Mel B: solo Emma Bunton presente. Ma che fine hanno fatto le altre Spice Girls?

In questa notizia si parla di: matrimonio - emma - bunton - spice

