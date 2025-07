Il Dalai Lama compie 90 anni e prega per la pace nel mondo

Il Dalai Lama, simbolo di pace e compassione, compie oggi 90 anni e sceglie di celebrare pregando per un mondo migliore. Nonostante sia noto per la sua modestia, ha voluto condividere questo momento speciale con canti e preghiere dai templi himalayani, ricordando il suo impegno incrollabile per la pace globale. In un’epoca di sfide e divisioni, la sua voce continua a ispirare speranza e unità . La sua parola e il suo esempio ci invitano a riflettere sul potere della pace interiore e collettiva.

Definitosi un «semplice monaco buddista» e di solito poco propenso a festeggiare i compleanni, il Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ha invece celebrato oggi il suoi 90 anni pregando per la pace. Canti di monaci e monache in tonaca rossa hanno risuonato dai templi sulle colline himalayane di McLeod Ganj, nell' Hinchal Pradesh, in India, che il Dalai Lama ha eletto come dimora in esilio da quando.

