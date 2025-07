Musiala la diagnosi | solo 4-5 mesi di stop E Courtois difende Gigio | Sfortunato non colpevole

Nel mondo del calcio, le notizie si susseguono tra speranze e sfide. Musiala, dopo un infortunio che lo ha costretto a 4-5 mesi di stop, affronta ora la diagnosi, mentre Courtois difende con fermezza il collega Gigio, sfortunato ma non colpevole. La frattura del perone con coinvolgimento dei legamenti ha preoccupato i tifosi, ma lo spirito del gioco rimane intatto: ogni partita è una battaglia di forza e cuore.

Frattura del perone con interessamento dei legamenti: si temeva un esito degli esami peggiore per l'attaccante del Bayern. Il portiere del Real: "Gli attaccanti quando ci vengono addosso coi piedi non si chiedono se ci colpiranno in faccia."