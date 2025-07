Bonny Inter la foto da bambino in maglia nerazzurra fa già innamorare i tifosi! Un suo nuovo compagno lo accoglie così – FOTO

Bonny Inter, il giovane talento francese classe 2003, sta già conquistando il cuore dei tifosi con una foto che lo ritrae da bambino in maglia nerazzurra. In un momento di grande rinnovamento per l'Inter, il suo primo impatto ha suscitato entusiasmo e speranze di rinascita. Un nuovo capitolo si apre per il club, e Bonny sembra pronto a scrivere le sue pagine di storia. La sua presenza promette grandi emozioni: restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva il futuro.

Bonny Inter, la foto da bambino in maglia nerazzurra fa già innamorare i tifosi! Un suo nuovo compagno lo accoglie così. Le ultime. In un momento di ricostruzione per il mercato Inter, segnato da un’estate di cambiamenti e dalla necessità di ritrovare una nuova identità, il primo impatto di Ange-Yoan Bonny ha colpito al cuore i tifosi. Il giovane attaccante francese, classe 2003, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae da bambino con addosso la maglia di Samuel Eto’o, simbolo dell’epoca d’oro nerazzurra. Ad accompagnare l’immagine un messaggio semplice ma diretto: « Un bambino con un sogno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, la foto da bambino in maglia nerazzurra fa già innamorare i tifosi! Un suo nuovo compagno lo accoglie così – FOTO

