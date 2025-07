Incidente a Correggio nella notte centauro di 45 anni finisce a terra | trasportato all’ospedale

Nella notte di Correggio, un incidente stradale ha coinvolto un centauro di 45 anni, finito a terra in via Gandhi poco prima delle 2:30. L’intervento tempestivo dei carabinieri e del personale del 118 ha permesso di soccorrere l’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la comunità si stringe intorno al motociclista per una pronta guarigione.

Correggio (Reggio Emilia, 6 luglio 2025 –  Poco prima delle 2,30  i carabinieri della stazione di Correggio su input dell’operatore del 112 allertato dal 118, sono intervenuti in via Gandhi, a Correggio per i rilievi di un incidente stradale. Sul posto i militari dell’Arma hanno trovato il centauro, un 45enne di Correggio, che, per cause ancora da accertare era finito a terra. Il quarantacinquenne è quindi stato soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso in condizioni, che almeno dai primi accertamenti, non sembrano essere particolarmente gravi. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Correggio intervenuti per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Correggio nella notte, centauro di 45 anni finisce a terra: trasportato all’ospedale

