Poviglio cede arginello a causa delle tane di nutrie

Una scena di potenziale emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La notte scorsa, in via Bertona a Poviglio, si è verificato un cedimento dell’argine di un canale di bonifica causato dalle tane di nutrie, che ha portato all’allagamento di alcune parti della strada e dei campi circostanti. Fortunatamente, nessuna abitazione è stata coinvolta, ma la situazione richiede attenzione immediata per prevenire ulteriori danni.

Poviglio (Reggio Emilia), 6 luglio 2025 - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, la scorsa notte alla periferia di Poviglio, in via Bertona, dove si è verificato un cedimento dell’argine di un canale di bonifica, con l’acqua che è uscita verso la vicina strada, oltre che nei campi circostanti, senza provocare problemi ad abitazioni o altre strutture, che risultano essere distanti dal luogo del cedimento. Su un tratto di strada si è creato un allagamento, con una spanna d'acqua sulla carreggiata, tanto che è stato necessario chiudere provvisoriamente la carreggiata al traffico, in quel momento praticamente nullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, cede arginello a causa delle tane di nutrie

