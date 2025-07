Nuova sfida in Serie A Juventus insaziabile | la clausola è clamorosa

La Juventus si prepara a un'estate infuocata, con una clausola da capogiro e colpi di scena che lasciano il mondo del calcio senza fiato. Tra trattative top secret e scommesse su nuovi innesti, i bianconeri sono determinati a rinforzare la rosa e a scrivere un altro capitolo entusiasmante della propria storia. La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà questa nuova sfida in Serie A?

Scontro totale e un colpo di scena dopo l'altro: la cifra è già stata comunicata, così può cambia tutto In attesa di sciogliere una volta per tutte il rebus riguardante Dusan Vlahovic, la Juventu s sta continuando a sondare a lavorare sotto traccia per rinforzare quei reparti da tempo sotto la lente di ingrandimento di Comolli. I contatti continui con il Porto per Conceicao si inseriscono proprio in questa direzione, così come gli aggiornamenti sul fronte Sancho. Due piste chiaramente sovrapponibili – almeno per il momento – dalle quali i bianconeri sperano di ottenere risposte concrete.