Esplosione palazzina a Torino | amore tossico e vendetta il piano del vigilante per distruggere l’ex

Una tragica catena di eventi scuote Torino: un vigilante, animato da un amore tossico e dalla sete di vendetta, ha orchestrato una devastante esplosione nel palazzo dell’ex compagna. L’azione disperata ha causato vittime e feriti, lasciando una città sbigottita di fronte a un gesto così estremo. Cosa spinge qualcuno a tanto? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

A Torino, un vigilante di 40 anni avrebbe simulato un’esplosione nel palazzo dell’ex compagna per vendetta. Usando liquidi infiammabili, ha appiccato il fuoco alla mansarda della donna, provocando una deflagrazione che ha ucciso un vicino e ferito cinque persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo»

Esplosione a Torino, l'innesco della guardia giurata per vendicarsi dell'amante Madalina Ionela Hagiu: lei era fuori casa dal fidanzato - L’esplosione che ha devastato un palazzo in via Nizza 389, nel quartiere Lingotto di Torino, e causato la morte di Jacopo Peretti, non è stata provocata da una fuga di gas, ... Segnala leggo.it