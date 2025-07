Il Sassuolo alza l’asticella per la A Il sogno sono gli esuberi di Allegri

Il Sassuolo si prepara a sorprendere, alzando l’asticella e puntando in grande per la prossima stagione. Dopo un mercato finora discreto, la squadra neroverde si stringe intorno a nuovi obiettivi, con lo sguardo rivolto agli esuberi di Allegri e a nomi di grande impatto. L’attesa si fa più intensa: il raduno di martedì segnerà l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di promesse e sfide da affrontare.

Alza l’asticella, il Sassuolo, e dopo un mercato fin qua silente, prova a stringere anche in vista del raduno della prossima settimana che, martedi, segnerà l’avvio della stagione neroverde. Fin qua le uniche operazioni perfezionate dalla dirigenza sono il riscatto di Muharemomic e le cessioni, in prestito al Gubbio, dei primavera Minta e Di Bitonto, ma il fine settimana sparge promesse su nomi di ben altro impatto, anche mediatico, che potrebbero ritinteggiare un’estate che fin qua vira al grigio. Detto che sulle scrivanie dei dirigenti del Brondby ci sarebbe l’offerta per il laterale classe 2000 Sebastian Sebulonsen e che i dirigenti norvegesi valutano – l’altro profilo che si segue per la destra della difesa è Birindelli del Monza – resta da dar conto anche di un possibile ticket con il Milan degli ex Allegri e Magnanelli, per i quali gli obiettivi che inseguono gli uomini mercato neroverdi sono, di fatto, esuberi in cerca di ingaggio e, perché no, di minutaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net