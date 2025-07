Leoni Inter il difensore del Parma apre ai nerazzurri? Quell’indizio social non è passato inosservato!

Un indizio social ha acceso il fermento tra i tifosi dell'Inter: il giovane difensore Giovanni Leoni, classe 2006, potrebbe essere il nuovo volto della difesa nerazzurra. La sua esplosione con il Parma ha catturato l'attenzione di molti, alimentando sogni di un futuro all’altezza delle grandi aspettative. Ma cosa c'è di vero dietro queste voci? Scopriamo insieme se questa pista può davvero trasformarsi in un colpo di mercato sorprendente.

I tifosi sognano il colpo in difesa. La strategia del calciomercato Inter per il futuro non riguarda solo il reparto offensivo. Anche in difesa il club nerazzurro punta forte su un nome giovane e di grande prospettiva: Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006, esploso con la maglia del Parma nella scorsa stagione, è considerato uno dei talenti italiani più interessanti e contesi del panorama calcistico. E mentre Milan, Juventus e altri club osservano da vicino la sua situazione, l’Inter sembra pronta ad affondare il colpo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il difensore del Parma apre ai nerazzurri? Quell’indizio social non è passato inosservato!

In questa notizia si parla di: inter - difensore - parma - apre

Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni - Tomas Palacios, giovane difensore argentino classe 2003, si appresta a intraprendere una nuova avventura dopo il prestito al Monza.

Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma e pezzo pregiato del mercato che piace a Inter, Milan e Juventus, racconta anche la sua vita da studente. La confessione: https://fanpa.ge/htVfF Vai su Facebook

Il #Parma alza il muro per #Leoni L'#Inter ha una strategia per regalare il difensore a #Chivu Vai su X

Inter e Milan, derby di mercato per Leoni: il Parma chiede 20 milioni; È derby di Milano per Leoni: sul difensore del Parma ci sono Inter e Milan; Muscoli, carattere, piedi buoni, lo scalpo dei big: perché tutti vogliono Leoni.

Leoni Inter, il Parma apre un’asta: nerazzurri in pole, ma le rivali spingono: le cifre e cosa filtra - Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo L’Inter accelera sul fronte giovani e lancia l’assalto a Giovanni Leoni, p ... Scrive informazione.it

Inter, su Bisseck c’è mezza Premier League: Ausilio apre alla cessione - Sono diverse le sirene in Premier League per Yann Bisseck: la cessione del difensore tedesco non è affatto da escludere. Segnala spaziointer.it