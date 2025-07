Addio a Giuseppe Crippa fondatore di Technoprobe e tra gli imprenditori più ricchi d’Italia

Con un sogno nel cuore e un garage come primo laboratorio, Giuseppe Crippa ha rivoluzionato la microelettronica, diventando uno degli imprenditori più ricchi e stimati d’Italia. La sua visione e determinazione hanno fatto nascere Technoprobe, una multinazionale che oggi conta 3.000 dipendenti e un fatturato di 400 milioni di euro. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito innovativo continuerà a ispirare generazioni.

Merate, 6 luglio 2025 – É morto nella notte Giuseppe Crippa, 90 anni di Merate, fondatore della Technoprobe di Cernusco Lombardone, multinazionale della microelettronica di precisione con 400 milioni di euro di fatturato e 3mila dipendenti. Era lo Steve Jobs della Brianza: aveva fondato la sua azienda nel garage di casa. Classe 1935, brianzolo doc, originario di Robbiate, diplomato in un istituto tecnico di Bergamo, da giovane aveva cominciato a lavorare alla Breda, poi a 25 anni il passaggio alla SGS Microelettronica e l'opportunità di trasferirsi nella Silicon Valley per poter gestire per la prima volta in Italia la produzione dei primi transistor al silicio nella prima linea di produzione di tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it