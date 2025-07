Incidente a Viareggio | scontro tra auto e moto grave un 45enne

Un violento incidente a Viareggio scuote la comunità: un uomo di 45 anni ha riportato gravi ferite in uno scontro tra auto e moto avvenuto lungo via Aurelia Sud. La scena, apparsa subito critica, ha richiesto interventi tempestivi dei soccorsi. La dinamica dell'incidente è sotto investigazione, mentre si attende di conoscere le sorti del motociclista. La sicurezza stradale resta una priorità per la città, che si interroga sulle cause di questa tragedia.

Viareggio, 6 luglio 2025 – Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera, 5 luglio, intorno alle 20:24. Lo scontro si è verificato a Viareggio, precisamente in via Aurelia Sud, a Bicchio. Il 45enne era a bordo della sua moto, quando ha impattato contro un'automobile. L’incidente, piuttosto violento, ha causato gravi ferite al motociclista, che è stato prontamente soccorso dai mezzi di emergenza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa per ricevere le cure urgenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori: l’automedica di Viareggio, un’ambulanza con infermiere e un altro mezzo della Pubblica Assistenza di Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente a Viareggio: scontro tra auto e moto, grave un 45enne

In questa notizia si parla di: incidente - viareggio - scontro - moto

Fregene, incidente in viale Viareggio: è il secondo in pochi giorni - Fregene si conferma teatro di episodi sempre più frequenti e preoccupanti, tra incidenti, segnaletica assente e scarsa sicurezza.

https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2025/06/29/scontro-auto-moto-in-autostrada-ferito-27enne/466456/ Vai su Facebook

Incidente a Viareggio: scontro tra auto e moto, grave un 45enne; Muore in moto a 32 anni, il tragico scontro con un furgone sulla provinciale; Marco Riccomagno morto in un incidente, fatale lo scontro in moto contro un furgone: lui e la moglie erano in attesa del primo figlio.

Incidente a Viareggio: scontro tra auto e moto, grave un 45enne - L’uomo si trovava a bordo del mezzo a due ruote, quando ha impattato violentemente contro la macchina. Come scrive lanazione.it

Scontro auto-moto sull’Aurelia: ferito un uomo di 45 anni - In via Aurelia Sud a Bicchio per cause al vaglio della polizia municipale si sono scontrati un’auto e una moto. Si legge su luccaindiretta.it