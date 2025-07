Black Snake | Pippo Marani e i segreti dell' iconica pista della Val di Sole

Scopri i segreti della iconica Black Snake, la pista leggendaria che ha fatto la storia del downhill mondiale nella splendida Val di Sole. Un monumento di adrenalina e tradizione, impreziosito dal famoso Pippo Jump, nato dall’ingegno di Pierpaolo "Pippo" Marani. In questa intervista esclusiva, sveleremo le curiosità e le sfide di un tracciato che continua a fare sognare gli appassionati di mountain bike di tutto il mondo.

Un vero e proprio monumento del downhill mondiale immerso nel verde di una Val di Sole che già nel 1998 avrebbe voluto ospitare una prova della coppa del mondo di questa specialità . Oggi la Black Snake viene riconosciuta come tale non soltanto per la sua configurazione old school, ma anche per un salto (il Pippo Jump ) creato dal nulla che porta il nome dell'ideatore dell'intero progetto. Ne abbiamo parlato con Pierpaolo " Pippo " Marani, ex pilota di downhill nonché curatore di questo tracciato entrato ormai a far parte della storia di questa affascinante disciplina. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Black Snake: Pippo Marani e i segreti dell'iconica pista della Val di Sole

