Alluvione-killer in Texas un bilancio disastroso | tra le 50 vittime accertate anche 15 bambini Disperse 27 ragazzine

La tragica alluvione che ha colpito il Texas si configura come una delle calamità più devastanti degli ultimi anni, con un bilancio che supera le 50 vittime e numerosi dispersi tra i bambini. La furia del fiume Guadalupe, esondato improvvisamente, ha causato distruzione e disperazione, lasciando in sospeso molte speranze. La comunità ora si stringe nel dolore e nell’attesa di aggiornamenti cruciali sulle sorti dei più giovani coinvolti.

È salito ad almeno 50 vittime il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Texas nelle ultime ore. Tra le aree più colpite figura la contea di Kerr, dove il fiume Guadalupe è esondato durante la notte, innalzandosi di oltre sei metri in meno di due ore e travolgendo le rive su cui si affacciano diversi campi estivi. In particolare, preoccupano le sorti di 27 ragazzine ancora disperse.

