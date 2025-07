L’India alle prese con il boom dei condizionatori

L'India e l'Asia sono alle prese con un vero e proprio boom dei condizionatori, mentre le temperature continuano a salire a ritmi record. Secondo il rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, nel 2024 la regione ha sperimentato un aumento di circa 1,04 °C rispetto alla media storica, portando ondate di calore prolungate che mettono a dura prova popolazioni e risorse. La domanda di raffreddamento non fa che crescere, evidenziando l’urgenza di soluzioni sostenibili e innovative.

L’ Asia si sta riscaldando a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale. Lo ha certificato l’Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite nel suo ultimo rapporto annuale State of the Climate in Asia. Nel 2024 nell’intero continente la temperatura media è stata di circa 1,04 °C superiore alla media registrata nel periodo compreso tra il 1991 e il 2020. Ondate di calore prolungate colpiscono ormai tutta la regione, anche se la situazione appare particolarmente critica nel Sudest asiatico. L ‘India, per esempio, ha appena attraversato il suo anno più caldo dal 1901 – oltre 44 mila casi di colpi di calore e centinaia di morti – e ora si prepara ad affrontare un’altra stagione infernale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’India alle prese con il boom dei condizionatori

In questa notizia si parla di: india - prese - boom - condizionatori

L’India alle prese con il boom dei condizionatori.

Clima, condizionatori in Europa e India: si rischia boom delle emissioni - "L’uso dei condizionatori per far fronte all’aumento delle temperature da qui al 2050 rischia di generare un aumento di emissioni nell’ordine di 10 milioni di ... Riporta lapresse.it

Così il caldo infernale in India con picchi di 50° sta facendo impennare le vendite dei condizionatori (e le disuguaglianze) - greenMe - Entro il 2050, la proprietà di condizionatori d’aria domestici aumenterà in India di nove volte, superando quella di tutti gli altri elettrodomestici, inclusi TV, frigoriferi e lavatrici. Secondo greenme.it