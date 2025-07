Ius scholae Tajani | prima Fdi era d’accordo

Antonio Tajani di Forza Italia sottolinea come la proposta dello Ius Scholae sia in piena sintonia con il programma del centrodestra, ribadendo l’importanza di un dibattito parlamentare indipendente dal governo. La storia di Fratelli d’Italia, anch’essa favorevole in passato, testimonia quanto questa iniziativa sia radicata nel nostro impegno per una società più inclusiva. Ora, tutto è nelle mani dei parlamentari, pronti a confrontarsi su un tema cruciale per il futuro del paese.

La proposta per lo Ius scholae “è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra, noi vogliamo aprire un dibattito, ma a livello parlamentare, qui non c’entra nulla il governo, ne parliamo, ne discutiamo, in passato, nella scorsa legislatura, anche Fratelli d’Italia era favorevole a questa posizione”. Lo ha detto Antonio Tajani, leader di Forza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ius scholae, Tajani: “prima Fdi era d’accordo”

