Elon Musk lancia il suo partito America Party Poi attacca Trump | Rischiamo la bancarotta tra sprechi e corruzione

Elon Musk torna alla ribalta politica con la creazione dell'America Party, un nuovo attore che scuote gli equilibri e sfida apertamente Donald Trump. Tra scontri pubblici, alleanze di facciata e ambizioni personali, il magnate non nasconde le sue mire. Ma mentre il Paese affronta crisi di sprechi e corruzione, ci chiediamo: questa mossa rappresenta una svolta positiva o un ulteriore rischio per la stabilità americana?

Prima gli scontri a viso aperto, poi una pacificazione a favor di telecamere all’interno dello Studio Ovale e ora un altro passo di sfida nei confronti di Donald Trump, dopo avere passato i primi mesi del suo secondo mandato alla guida del dipartimento per l’efficienza amministrativa. E ora che il suo ruolo di First Buddy appare un ricordo lontano, Elon Musk, forte dell’esito del sondaggio lanciato online, lancia la nascita del suo partito, chiamato America Party, ed entra a gamba tesa nella politica americana. “Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it