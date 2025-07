Cajuste al Besiktas si chiude | formula cifre e visite mediche

Il mercato del Napoli si infiamma: Jens Cajuste si prepara a lasciare il club, con le visite mediche in vista e i dettagli dell’affare ormai definiti. Dopo una stagione in prestito all’Ipswich Town, il centrocampista svedese è pronto a chiudere il suo capitolo azzurro e aprirne uno nuovo. Le cifre dell’operazione, la formula e tutte le ultime novità sono ormai in fase di definizione, segnando un’altra importante mossa nel mercato partenopeo.

Calciomercato Napoli, nuova cessione per Cajuste! Accordo con il Besiktas per il prestito. Le cifre - Il calciomercato del Napoli si fa sempre più dinamico, con una nuova cessione che tiene banco: Cajuste passa in prestito al Besiktas.

Cajuste, il Besiktas offre 1 milione per il prestito e diritto (non obbligo) di riscatto a 6,5 (Fabrizio Romano)

