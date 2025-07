La Cgil chiede burocrazia contro l’afa Glissa su Carrefour in fuga dall’Italia

La CGIL denuncia le complessità burocratiche come ostacolo alla tutela dei lavoratori, mentre Carrefour sembra preferire il silenzio sulla fuga dall’Italia e sui 175 esuberi annunciati. In un contesto in cui il caldo record impone nuove sfide, sindacato e aziende devono rivedere strategie e condizioni di lavoro per garantire sicurezza e stabilità. Ma quali sono realmente le priorità da affrontare? Continue reading to find out.

Per il sindacato i committenti pubblici e privati devono riorganizzare lavoro, formazione e sorveglianza dei dipendenti per le alte temperature. Solo parole di circostanza sui 175 esuberi annunciati dai francesi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Cgil chiede burocrazia contro l’afa. Glissa su Carrefour in fuga dall’Italia

In questa notizia si parla di: cgil - chiede - burocrazia - glissa

