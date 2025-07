Perché non ci sarà la terza stagione di The Sandman

Perché non ci sarà la terza stagione di The Sandman? La serie Netflix, che si sta avviando verso la conclusione con la seconda stagione, ha suscitato molte speranze e domande tra i fan. La produzione, infatti, ha attraversato circostanze delicate e incertezze che rendono improbabile una continuazione. Nonostante l’entusiasmo, sembra che questa sia la fine di un’epopea visiva. Ma quali sono i motivi? Scopriamoli insieme.

La serie Netflix The Sandman, che sta per concludersi con la seconda stagione, la cui prima metà è stata pubblicata questa settimana su Netflix, suscita speculazioni a causa delle circostanze delicate che hanno circondato la sua produzione. La prima stagione copre le trame dei primi due volumi dei fumetti The Sandman, intitolati Preludi e Notturni e La casa delle bambole. Sebbene esistano diversi altri volumi della serie principale di fumetti e dei suoi spin-off, è stato deciso di coprire le storie più importanti in una stagione finale. Il cast della seconda stagione di The Sandman, che vede il ritorno di tutti gli Endless e di Vanesu Samunyai nel ruolo di Rose Walker, indica quali trame saranno adattate. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

