Musiala infortunio choc al Mondiale per Club dopo lo scontro con Donnarumma Il portiere in lacrime | Prego per lui

Un episodio drammatico scuote il mondo del calcio: Jamal Musiala, stella del Bayern Monaco, si è infortunato gravemente al Mondiale per Club dopo uno scontro con Gianluigi Donnarumma. L’attenzione è rivolta non solo alle sue condizioni di salute, ma anche alla stretta solidarietà tra i protagonisti. In un gesto commovente, il portiere del Psg ha espresso tutto il suo affetto e le preghiere per Musiala, mostrando come il calcio possa unire anche nei momenti più difficili.

« Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono per te, Jamal Musiala ». Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, rivolgendo un pensiero al fantasista del Bayern Monaco costretto a uscire in barella durante il match del Mondiale per Club a causa di un grave infortunio subito proprio dopo un’uscita sulla palla del portiere italiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Musiala, infortunio choc al Mondiale per Club dopo lo scontro con Donnarumma. Il portiere in lacrime: “Prego per lui”

