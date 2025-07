Skriniar al Napoli semplice suggestione o trattativa concreta? Cosa filtra

Il futuro di Skriniar al Napoli si fa sempre più caldo: semplice suggestione o trattativa concreta? Durante l’addio di Hamsik, il difensore slovacco ha aperto un interessamento che va oltre le parole. Dopo un passato vicino ai partenopei, le recenti dichiarazioni sembrano alimentare la possibilità di un ritorno in Italia. Ma cosa filtra realmente dietro queste voci? La risposta potrebbe riscrivere le strategie di mercato dei partenopei.

Il difensore slovacco ha parlato di un trasferimento in azzurro durante la gara di addio al calcio di Hamsik: cosa filtra sull'ipotetico ritorno in Italia Milan Skriniar è stato accostato al Napoli già durante il mese di gennaio, ma il calciatore è poi finito in prestito al Besikhtas. Questa sera, le voci di un suo approdo in maglia azzurra si sono rifatte prepotenti, per via di alcune dichiarazioni fatte dallo stesso giocatore, prima del fischio di inizio della gara di ritiro di Marek Hamsik. Il difensore ha partecipato come uno dei tanti calciatori invitati alla serata, da ex compagno di nazionale del centrocampista.

Skriniar, di rientro al PSG dopo il prestito in Turchia, proposto al Napoli - Dopo un’esperienza in prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar torna a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

