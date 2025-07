Mondiale per Club il Real di Mbappè e dei Garcia stende il Borussia Dortmund 3-2 Ora il Psg

il entusiasmo che si respira al MetLife Stadium. Un match vibrante, ricco di emozioni e colpi di scena, che conferma il grande talento delle giovani promesse e il cuore dei campioni. Ora, con la qualificazione in tasca, il Real Madrid si prepara ad affrontare una sfida ancora più impegnativa: la semifinale contro il Psg. La corsa al titolo mondiale entra nel vivo, e tutto può succedere.

Il Real Madrid batte il Borussia Dortmund 3-2 e raggiunge il Psg nella semifinale del Mondiale per Club. A New York, al MetLife Stadium, sono decisive le reti dei canterani Gonzalo e Fran Garcia e del neo entrato Mbappè in una partita che ha visto gli uomini di Xabi Alonso chiudere in 10 a causa del rosso ad Huijsen. I passi in avanti sul piano del gioco però si vedono e il pubblico apprezza, con.

