Israele team a Doha per colloqui con Hamas Per Netanyahu inaccettabili modifiche

Un team di negoziatori israeliani si prepara a raggiungere Doha per incontri delicati con Hamas, nel tentativo di trovare una via d’uscita al conflitto a Gaza. La missione, annunciata da Netanyahu, mette in gioco speranze e tensioni in un contesto internazionale sotto pressione. Ma quanto sono inaccettabili le modifiche alle condizioni iniziali? La strada verso la pace resta complessa e incerta, e il mondo guarda con apprensione.

(Adnkronos) – Un team di negoziatori israeliani è atteso oggi in Qatar per colloqui indiretti con Hamas sul rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ma mentre i mediatori fanno pressione sulle parti e intensificano gli sforzi per raggiungere un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: team - colloqui - hamas - netanyahu

I team negoziali di Hamas e Israele si preparano a colloqui indiretti attraverso i mediatori a Doha Vai su Facebook

Tregua a Gaza, continuano i negoziati: Israele oggi in Qatar anche con no di Netanyahu; Proseguono i negoziati, delegazione israeliana oggi a Doha. Netanyahu boccia richieste Hamas - Netanyahu vedrà Trump a Washington domani alle 18:30; Netanyahu: Le richieste di Hamas sono inaccettabili. Meloni sente Qatar e Israele e insiste per la tregua a Gaza.

Israele, team a Doha per colloqui con Hamas. Per Netanyahu "inaccettabili" modifiche - Un team di negoziatori israeliani è atteso oggi in Qatar per colloqui indiretti con Hamas sul rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Segnala msn.com

Proseguono i negoziati, delegazione israeliana oggi a Doha. Netanyahu boccia richieste Hamas - Sceicchi Hebron per accordi Abramo con Israele: "No soluzione a due stati" Cinque sceicchi di Hebron, in Cisgiordania, sono favorevoli alla stipula degli Accordi di Abramo con Israele, dicendosi invec ... Secondo msn.com