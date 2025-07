Catania arrestati due spacciatori in trasferta | sequestrati 320 grammi di hashish

Due spacciatori in trasferta sono stati arrestati dai Carabinieri di Catania, che hanno sequestrato 320 grammi di hashish. L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo di Piazza Dante, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel combattere lo spaccio di droga e tutelare la sicurezza dei cittadini. La lotta alla criminalità prosegue senza sosta, rafforzando il senso di sicurezza e legalità nella città . Restate aggiornati con DayItalianews.

Operazione dei Carabinieri di Piazza Dante contro lo spaccio di droga. Prosegue con determinazione l'azione di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con un'attenzione particolare ai reati legati allo spaccio e all'uso di sostanze stupefacenti. Nel corso di una mirata attività operativa, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato due giovani di 19 anni, un ragazzo e una ragazza, entrambi residenti a Caltagirone, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In questa notizia si parla di: catania - arrestati - spacciatori - trasferta

