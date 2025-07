Albinoleffe Sali alla Celeste con Mandelli e Svidercoschi

L’Albinoleffe si prepara a un nuovo capitolo di avventure con le partenze di Marietta e Mustacchio, decisi a sfidare nuove sfide in categorie diverse. Ma il club bergamasco non resta a guardare: arrivano mandelli e svidercoschi, pronti a rinvigorire la squadra e a scrivere insieme un entusiasmante futuro. La campagna acquisti si fa vivace e ricca di promesse: scopri come il Leffe si sta rilanciando per affrontare la stagione con grinta e determinazione.

ZANICA (Bergamo) Tre arrivi e due partenze in casa Albinoleffe. A cominciare dai giocatori a cui è scaduto il contratto, come il portiere Marietta che ha deciso di provare a fare il salto di categoria al Catanzaro in serie B. Oppure come Mustacchio, che il contratto ce l’aveva, ma ha deciso di rescinderlo perché allettato dall’offerta del Piacenza, in serie D. Sul fronte dei nuovi arrivi, il primo è quello del centrocampista ventottenne Andrea Mandelli (nella foto), marchigiano in arrivo da Carpi, dopo una lunga carriera in serie D con Castelvetro, Crema, Giana, Desenzano e i settori giovanili di Sassuolo e Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Albinoleffe. Sali alla Celeste con Mandelli e Svidercoschi

