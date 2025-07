Maxi sequestro di cocaina a Catania | arrestato 30enne autista del tir

Un maxi sequestro di cocaina scuote Catania: i finanzieri hanno bloccato un autista di 30 anni con oltre 64 kg di droga nascosti su un tir nella zona industriale. Un'operazione che mette in luce l'intensificarsi delle attivitĂ criminali nel cuore della Sicilia, e che dimostra quanto le forze dell'ordine siano impegnate a proteggere la nostra comunitĂ . Restate aggiornati per scoprire come si concluderĂ questa importante indagine.

Operazione della Guardia di Finanza nella zona industriale etnea. Un'operazione di controllo straordinario condotta dalla Guardia di Finanza di Catania ha portato al sequestro di oltre 64 chilogrammi di cocaina, nascosti in un autoarticolato. Il carico illecito, destinato probabilmente al mercato locale, è stato scoperto nella zona industriale del capoluogo etneo, durante un servizio di pattugliamento del territorio. Droga nascosta tra le pedane del carico. Il mezzo pesante, guidato da un uomo di circa trent'anni originario della Campania, è stato fermato dai militari della Compagnia "Pronto Impiego" per un normale controllo, con il supporto di un' unitĂ  cinofila.

