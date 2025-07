Elon Musk lancia l’America Party e sfida Donald Trump | i suoi post su X

Elon Musk fa il suo ingresso nella scena politica americana con il lancio dell’America Party, sfidando i tradizionali due partiti e proponendosi come una nuova alternativa. Annunciato in modo strategico proprio il 4 luglio, giorno simbolico dell’indipendenza, il movimento promette di scuotere gli equilibri politici degli Stati Uniti. La sua volontà di innovare e rompere gli schemi apre un nuovo capitolo nel panorama politico statunitense, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà prossimamente.

Un nuovo protagonista nella politica statunitense. Elon Musk irrompe ufficialmente sulla scena politica americana e lo fa in grande stile. Il miliardario ha annunciato sul suo social X la nascita dell' America Party, un terzo polo che si propone come alternativa concreta ai due storici partiti statunitensi. Il tutto è avvenuto in una data simbolica: il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza. Un partito nato dalla volontà popolare. La decisione è maturata dopo un sondaggio lanciato dallo stesso Musk, che chiedeva ai cittadini se desiderassero una nuova forza politica oltre ai repubblicani e ai democratici.