sandman 2 oscilla fra guizzi geniali e momenti da assemblea di condominio di fantozzi eppure vogliamo ancora crederci

Sandman 2 si presenta come un caleidoscopio di momenti geniali e scene che ricordano un'assemblea condominiale di Fantozzi, lasciando gli spettatori divisi tra ammirazione e comicità involontaria. Nonostante le sfide narrative e la complessità originale del fumetto, il desiderio di credere ancora nel potere della serie è più forte che mai. E così, ci immergiamo nuovamente in questo universo affascinante, pronti a scoprire cosa ci riserverà il prossimo capitolo.

In Sandman 2, le cose sono parecchio più complicate della prima stagione. Per di più, si tratta di seguire una trama complessa e di rendere a dovere un prodotto originale a fumetti difficile per natura. Dopo aver scoperto i poteri del re dei sogni, il pubblico ora ne saggia la portata, cos' come scopre i limiti e i retroscena della sua famiglia di Eterni, anche nei suoi aspetti più oscuri. I "suoi" sono entità secolari, immortali ed eterne, ma hanno sentimenti analoghi ai mortali che li hanno creati.