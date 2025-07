Maltempo in arrivo al Nord | allerta arancione per temporali in Lombardia gialla in otto regioni

Preparatevi, il Nord Italia è sotto l’ombrello: temporali intensi in arrivo, con allerta arancione in Lombardia e gialla in otto regioni. La Protezione Civile monitora con attenzione un quadro meteorologico in rapido peggioramento, che potrebbe portare precipitazioni torrenziali e forti rischi. Rimanete aggiornati e adottate le precauzioni necessarie: la pioggia potrebbe non dare tregua, ma insieme possiamo affrontarla al meglio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domenica 6 luglio segnata da forti temporali al Nord: la Protezione Civile lancia l’allerta. Lombardia sotto osservazione oggi, 6 luglio 2025, per il rischio di forti temporali: la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione. A preoccupare sono i fenomeni intensi attesi nel corso della giornata, con un quadro meteorologico in rapido peggioramento. Allerta gialla, invece, per rischio temporali anche in altre otto regioni: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, oltre a ampie zone di Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Fine del caldo estremo: “In arrivo maltempo al Nord con possibili eventi violenti”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maltempo in arrivo al Nord: allerta arancione per temporali in Lombardia, gialla in otto regioni

In questa notizia si parla di: temporali - nord - allerta - lombardia

Meteo: Crisi Estiva 2025 Imminente, Temporali e Meno Caldo al Nord - L’Estate 2025 si appresta a vivere una svolta inaspettata: temporali intensi e un calo delle temperature al Nord segneranno il suo volto, annunciando una crisi meteorologica senza precedenti.

Piogge e temporali al Nord e in Toscana Domenica 6 luglio Allerta ARANCIONE per rischio temporali in Lombardia Allerta GIALLA meteo-idro in otto regioni Leggi l’avviso meteo del 5 luglio bit.ly/5lug25avv Vai su Facebook

Domani diramata l'allerta gialla in tutto il Nord Italia e la Toscana per rischio temporali. Allerta arancione per temporali in tutta la Lombardia. Vai su X

Maltempo, oggi allerta meteo arancione per temporali in Lombardia: gialla in altre 8 regioni; Rischio grandine e temporali nelle prossime ore: allerta meteo a Milano e in Lombardia; Maltempo, oggi allerta meteo arancione per temporali in Lombardia: gialla in altre 8 regioni.

Temporali e calo delle temperature al Nord, allerta arancione in Lombardia. Sole e caldo al Centro e al Sud - Temporali anche violenti al Nord con abbassamento delle temperature, sole e caldo al Centrosud. Riporta msn.com

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 6 luglio: le regioni a rischio - A causa del maltempo, domani, domenica 6 luglio, è prevista allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su settori della Lombardia e su altre 8 regioni settentrionali: Emilia Romagna, ... Si legge su fanpage.it