Allerta meteo per grandine e temporali domenica 6 luglio allarme della Protezione civile in nove regioni

Preparatevi a un sabato di cambiamenti improvvisi: domenica 6 luglio, nove regioni italiane saranno colpite da allerta meteo per grandine e temporali, con condizioni estreme che seguiranno il caldo record. La protezione civile invita a massima attenzione, soprattutto in Lombardia dove Milano ha già preso precauzioni chiudendo i parchi. Restate aggiornati e adottate tutte le misure di sicurezza per affrontare questa emergenza atmosferica.

Il maltempo dopo il caldo record: allerta arancione in Lombardia, dove a Milano sono stati chiusi i parchi per vento e grandine. Previsti temporali su 9 regioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo per grandine e temporali domenica 6 luglio, allarme della Protezione civile in nove regioni

