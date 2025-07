È lei Ragazza scomparsa dal villaggio turistico l’allarme sulla 18enne

Una giovane ragazza di appena 18 anni scompare misteriosamente dal villaggio turistico di Carovigno, suscitando preoccupazione e tensione nella comunità locale e oltre. La sua scomparsa, avvenuta durante uno stage formativo nel sud Italia, ha acceso i riflettori su un caso che mette in allarme la sicurezza dei giovani in viaggio. La vicenda è ancora avvolta nel mistero, ma la speranza di ritrovarla sana e salva rimane viva.

Un caso che ha già sollevato forte preoccupazione nella comunità locale e oltre i confini regionali è quello della scomparsa di una giovane ragazza di origine ucraina, appena diciottenne. L’adolescente, che da qualche tempo si trovava nel sud Italia per svolgere uno stage formativo, è svanita nel nulla da una struttura turistica situata lungo la costa di Carovigno, nel Brindisino, dove lavorava come tirocinante. La denuncia è stata formalizzata direttamente dai responsabili del villaggio vacanze, insospettiti dall’assenza improvvisa e dal mancato rientro in struttura della ragazza. Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato le procedure di ricerca, battendo a tappeto la zona costiera e coinvolgendo anche i reparti specializzati nella ricerca di persone scomparse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

