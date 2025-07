I gialloblù confermano Terletti in panchina Brusaporto Seck resta Brighenti al Desenzano

I gialloblù del Brusaporto confermano l’esperienza di mister Terletti in panchina, puntando sulla continuità per affrontare con fiducia il prossimo campionato di Serie D. Con Seck che resta al Desenzano e Brighenti sempre nel team del Desenzano, le formazioni bergamasche e bresciane si preparano a una stagione emozionante. La strategia del Brusaporto promette di consolidare il cammino già avviato, facendo sognare i tifosi con nuovi successi.

Le formazioni bresciane e bergamasche che militeranno nel prossimo campionato di Serie D si stanno preparano al meglio per il torneo in partenza tra qualche settimana. Tra le formazione in evidenza c’è senza dubbio il Brusaporto che punta a ripetere il bel cammino compiuto la scorsa stagione. In questo senso i gialloblù orobici hanno optato per la continuità con la conferma in panchina di mister Terletti e si sono assicurati un’altra stagione a Brusaporto per Mbaye Seck, esterno mancino del ‘98, gli attaccanti Andrea Ratti (2008) e Andrea Quarena (2003) e i difensori Nicola Rebussi (2005), Michele Paris (‘95), Leonardo Caferri (2002) e Giorgio Piacentino (‘97). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net