Catania maxi sequestro di cocaina | 64 chili nascosti in un tir arrestato un 30enne

Sequestrati a Catania 64 chili di cocaina nascosti in un tir, un arresto clamoroso nel contrasto al traffico di droga. Un'operazione delle forze dell’ordine ha smascherato un carico del valore di 13 milioni di euro, fermando un 30enne che tentava di eludere la legge. La lotta contro il narcotraffico continua con determinazione: ecco come è andata.

Cocaina nel tir per 13 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell'ambito di servizi di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato un uomo che, a bordo di un autoarticolato, trasportava circa 64 chili di 'polvere bianca'. I militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania in servizio 117, in collaborazione con un'unità cinofila, hanno sottoposto a controllo,.