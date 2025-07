Dalla Salda in trincea su più fronti Spuntano anche i ribelli di Leka

Dalla salda in trincea sui fronti più caldi, i ribelli di Leka emergono con forza, sfidando il caos che avvolge la Vuelle. La gestione attuale si presenta come una polveriera, con alcuni giocatori pronti a fare muro contro l’attuale allenatore. Tra tensioni e cambiamenti, una nuova era si apre: Lombardi, il protagonista muscolare, ha ufficialmente preso il volo verso Bergamo, lasciando il campo di battaglia in Piemonte.

Con le mani nei fili dell’alta tensione. Perché la gestione dell’attuale Vuelle è una polveriera. Due-tre giocatori sarebbero andati in società subito dopo il rompete le fila a chiedere la rimozione da primo allenatore di Spiro Leka. E tra i nomi che si fanno non c’era quello di Eric Lombardi, l’atleta, il muscolare che di tanto in tanto segnava anche dalla distanza perchè da ieri Lombardi è ufficialmente in forza a Bergamo dove Orzinovi ha traghettato la carovana. Forse una decisione già presa e Dalla Salda ci ha messo il timbro papale come responsabile, a questo punto, della società. Alessandro Dalla Salda si è presentato annunciando che "non è un bocconiano", ma s’è capito subito che il suo compito sarà quello di razionalizzare le varie situazioni che sono sul tavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Salda in trincea su più fronti. Spuntano anche i ribelli di Leka

