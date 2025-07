Incidente sul lavoro nel Pavese operaia 26enne resta incastrata con un braccio in un macchinario | è grave

Un grave incidente sul lavoro scuote la provincia di Pavia: una giovane operaia di 26 anni rimane intrappolata in un macchinario, rischiando gravi conseguenze. La sua storia ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’attenzione costante alle misure di prevenzione. Resta aggiornato per scoprire come si evolverà questa drammatica vicenda e quali lezioni si possano trarre.

Incidente sul lavoro in un'azienda di Stradella (Pavia): un'operaia di 26 anni è rimasta incastrata con il braccio in un nastro trasportatore. È in gravi condizioni.

Incidente sul lavoro a Pavia, operaia resta col braccio incastrato in un nastro trasportatore: grave - Un’operaia di 26 anni, originaria della Nigeria, è rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro oggi a Stradella, in Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. Segnala msn.com