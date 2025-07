Atalanta U23 Bocchetti in pole L’alternativa è promuovere Bosi

L'Atalanta Under 23 si prepara a definire la sua guida tecnica, con Bocchetti in prima fila e Bosi come alternativa. La squadra si radunerà a metà luglio, dando il via a una stagione importante che culminerà con un test amichevole a Clusone. Dopo l'addio di Modesto e due stagioni promettenti, i nerazzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo, puntando a consolidarsi tra le migliori realtà giovanili del calcio italiano.

Nei prossimi giorni l' Atalanta definirà la guida tecnica della sua Under 23 impegnata in serie C. I giovani nerazzurri si raduneranno a metà luglio e sabato 26 giocheranno a Clusone il test amichevole, in famiglia, che inaugurerà la stagione della prima squadra. Dopo la separazione consensuale da Francesco Modesto, in seguito a due stagioni positive con un doppio approdo alla fase nazionale dei playoff, ora la dirigenza nerazzurra sta valutando due ipotesi per la panchina. La prima potrebbe essere Salvatore Bocchetti, 39enne allenatore già visto in serie A in due parentesi a Verona e lo scorso anno al Monza, con cui è vincolato contrattualmente: ex difensore nel Genoa allenato da Gasperini, compagno di Modesto e di Juric, di cui poi è stato giocatore al Verona.

