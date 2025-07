Democrazia e parlamentarismo nell’area del Mediterraneo convegno con Tajani

Il panorama democratico nel Mediterraneo è al centro di un importante dibattito a Roma, con il convegno “Democrazia e parlamentarismo nell’area del Mediterraneo”. Un’occasione unica per ascoltare leader e esperti discutere delle sfide e delle opportunità di questo crocevia di culture e politiche. Con il coinvolgimento di figure di alto profilo come Antonio Tajani, l’evento promette di portare luce sulle prospettive future della regione. Un appuntamento da non perdere.

ROMA – Martedì 8 luglio, alle ore 9.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Democrazia e parlamentarismo nell’area del Mediterraneo”. Sono previsti nell’occasione, tra gli altri, i saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e del vice premier e ministro degli affari esteri Antonio Tajani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Democrazia e parlamentarismo nell’area del Mediterraneo”, convegno con Tajani

