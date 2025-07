Mondiale per club 2025 vittorie Psg e Real grave infortunio per Musiala

Il Mondiale per club 2025 ha riservato momenti di grande emozione e sventura: il Paris Saint-Germain e il Real Madrid si sono laureati campioni, ma l'infortunio gravissimo di Musiala durante il match tra Bayern Monaco e PSG ha scioccato tutti. L'incidente di Musiala, avvenuto in un scontro con Donnarumma, ha lasciato il mondo del calcio sgomento, mentre il video del drammatico momento è stato tenuto lontano dagli schermi pubblici. Scopriamo insieme i dettagli di questa complicata cronaca sportiva.

Al Mondiale per club 2025, i l centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala si è infortunato gravemente alla gamba sinistra ed è stato costretto a lasciare la partita della sua squadra contro il Paris Saint-Germain, nei quarti di finale, poi vinta dai francesi. Musiala si è infortunato a fine primo tempo dopo uno scontro con il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma. Il video del terribile infortunio non è stato trasmesso sui grandi schermi del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Musiala è uscito in lacrime alla fine del primo tempo dopo esser stato travolto da Donnarumma, a sua volta in lacrime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, vittorie Psg e Real, grave infortunio per Musiala

