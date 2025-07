Maltempo nubifragio e vento forte | danni alle strutture agricole

Il maltempo di sabato 5 luglio ha sconvolto la Bergamasca, portando nubifragio e raffiche di vento che hanno causato danni alle strutture agricole. Sebbene abbia alleviato il rischio di siccità grazie all’aumento delle riserve idriche, molte aziende si sono trovate a fare i conti con danni ingenti. Coldiretti Bergamo sta già monitorando la situazione, poiché il territorio è stato colpito in modo diffuso e intenso.

