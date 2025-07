Stadio e Centro Fabbri Tacopina non si opporrà

La rinuncia di Joe Tacopina a opporsi alla revoca delle concessioni apre un nuovo capitolo per la Spal, che potrà finalmente utilizzare fin da subito lo storico stadio Mazza e il centro sportivo Fabbri. Questa decisione, ancora non ufficiale, sembra segnare una svolta importante per il rilancio della squadra, consolidando il legame con le radici ferraresi e offrendo nuovi stimoli per il futuro. La città può ora guardare con rinnovata speranza alla prossima stagione...

La nuova Spal potrà utilizzare fin dall’inizio della propria nascita sia lo stadio Mazza che il centro sportivo Fabbri. Non è ufficiale, ma tutti gli indizi portano in questa direzione. A quanto pare infatti Joe Tacopina avrebbe rinunciato ad opporsi al procedimento di revoca delle concessioni dei due impianti, permettendo di fatto alla società targata Ars et Labor Ferrara di giocare nelle strutture che da sempre rappresentano la casa della Spal. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe una splendida notizia per la nuova proprietà e i tifosi che potranno immediatamente seguire i biancazzurri in via Copparo e in corso Piave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stadio e Centro Fabbri. Tacopina non si opporrà

