Robecco sul Naviglio assalto a una villa | famiglia sequestrata bottino da decine di migliaia di euro

Una notte di paura a Robecco sul Naviglio, dove un assalto armato ha scosso una famiglia innocente, tenuta in ostaggio durante una rapina violenta. Il commando, formato da cinque uomini, ha portato via un bottino ingente di decine di migliaia di euro, lasciando dietro di sé segni di terrore e sconcerto. Un episodio che ha sconvolto la tranquilla comunità milanese, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la lotta alla criminalità .

Incursione armata in una casa di Robecco sul Naviglio. Un'intera famiglia è stata tenuta in ostaggio da un commando di ladri durante una rapina avvenuta giovedì appena trascorso, in una villa a Robecco sul Naviglio, nella provincia di Milano. L'assalto si è verificato in una residenza privata situata nei pressi di via 26 Aprile, dove vivevano una coppia e i loro due figli. Il gruppo criminale, composto da cinque individui, uno dei quali armato, ha fatto irruzione nell'abitazione dopo aver superato la recinzione. Famiglia sotto sequestro e razzia di preziosi. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno immobilizzato i presenti con minacce, per poi procedere alla razzia dell'abitazione.